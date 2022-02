시리즈, 온라인 전용 라인 '시리즈 블루' 출시

어반 빈티지 후가공 적용…시리즈 감성 이어가

시리즈 대비 20~30% 가격 낮춰 합리성 확보

[아시아경제 구은모 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 63,300 전일대비 2,200 등락률 +3.60% 거래량 41,820 전일가 61,100 2022.02.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 "변덕스런 봄 날씨 대비" 코오롱스포츠, '웨더코트' 출시여천NCC, 중대재해법 '3호' 위반기업 가능성…긴장하는 여수산단 입주기업들(종합)코오롱FnC 골든베어, 봄·여름 컬렉션 공개… “사막도시 라스베이거스 담았다” close 스트리 FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 남성복 브랜드 ‘시리즈(Series)’가 온라인 전용 라인 ‘시리즈 블루(Series Bleu)’를 출시한다고 16일 밝혔다. 블루(bleu)는 푸름을 뜻하는 프랑스어로 자신감을 상징하는 블루컬러처럼 확고한 아이덴티티를 상징하며, 한국 남성 패션시장을 선도해 온 시리즈의 플랜B를 의미하기도 한다.

시리즈 블루는 시리즈가 장점으로 가지고 있는 가먼트다잉, 워싱, 코팅 등의 기술력을 적용해 어반 빈티지 캐주얼 무드를 이어간다. 여기에 2030 젊은 층을 타겟으로 한 위트있는 디자인과 편안한 실루엣, 화사한 컬러감으로 온라인에서의 접근성을 높인 것이 특징이다. 가격도 기존 시리즈보다 20~30% 낮춰 경쟁력까지 더했다.

첫 시즌인 2022년 봄·여름(S/S) 시즌에는 블루라는 이름을 강조하기 위해 블루 컬러에서 영감을 받은 컬렉션을 선보인다. 빛에 따라 다양한 컬러 스펙트럼을 보여주는 블루 계열을 메인 컬러로 사용했다. 상품으로는 셋업으로 즐길 수 있는 재킷과 팬츠, 후가공으로 빈티지한 스타일을 보여주는 점퍼, 다양한 스타일링을 즐길 수 있는 셔츠형 아우터 등을 출시할 예정이다.

홍성택 시리즈 사업부장은 “시리즈 블루는 시리즈의 가치를 좀 더 많은 고객들에게 알리기 위해 기획했다"며 "보다 쉽고 재미있게 빈티지 스타일을 즐길 수 있도록 앞으로도 채널별 상품라인의 다양화에 힘을 기울일 예정”이라고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr