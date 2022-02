파라다이스시티, 씨메르·원더박스 네이버 쇼핑 라이브 진행

17일·24일 오후 8시부터

최대 48% 할인…호텔 숙박권 이벤트 등도

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 오는 17일과 24일 오후 8시부터 9시까지 '네이버 쇼핑라이브' 채널에서 힐링 스파 '씨메르'와 실내 테마파크 '원더박스'를 최대 48% 할인가에 만날 수 있는 특가 상품을 한정 판매한다고 16일 밝혔다.

파라다이스시티 관계자는 "지난해 12월 라이브 방송에서 10만여명의 누적 시청자 수를 기록하며 큰 호응을 얻어 고객 성원에 보답하고자 '씨메르'와 '원더박스' 특가 상품을 한 번 더 준비했다"고 말했다.

'씨메르' 특가 상품은 17일 오후 8~9시까지 2인권 구매 시 최대 43% 할인가로 선보인다. 1시간 추가 이용 혜택으로 총 7시간 동안 전 시설을 이용할 수 있는 아쿠아 스파권을 비롯해, 로브가운 1개 무료 대여 혜택을 기본으로 제공한다. 유럽 감성의 동굴 스파와 몽환적인 느낌의 버추얼 스파, 서해의 노을을 감상할 수 있는 인피니티 풀 등에서 휴식할 수 있다. 1인권 구매 시 프리드링크 1잔, 2인권 구매 시 식혜와 계란 세트를 추가로 증정한다.

'원더박스' 특가 상품은 24일 오후 8~9시까지 2인권 구매 시 최대 48% 할인 혜택으로 만날 수 있다. 1인권 기준 기본 혜택으로 1일 자유 이용권과 카니발 게임 1회 이용권을 준비했다. 2인권에는 카니발 게임 추가 2회권과 LED 풍선 선물도 포함했다.

라이브 상품 구매 고객을 위한 이벤트도 진행한다. 구매 인증 고객 중 추첨을 통해 파라다이스시티 호텔 숙박권(2명, 여름 성수기 제외), 프리미엄 뷔페 '온더플레이트' 식사권(2명) 등을 제공한다. 라이브 퀴즈 이벤트를 추가로 진행해 씨메르 커플베드(10명), 원더박스 야광봉(10명), 파라다이스 조안베어(20명), 쿨 키즈 크로스백(5명) 등을 증정한다.

이번 특가 상품은 라이브 방송 중에만 구매 가능하며 패키지 이용 기간은 방송 다음날부터 3월31일까지다.

