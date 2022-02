'서울런' 새학기 신규가입 재개…한부모자녀·북한이탈 청소년도 무료지원

올해부터 법정 한부모가정 자녀, 북한이탈주민 청소년도 가입대상에 포함

[아시아경제 임철영 기자] 교육사다리 복원을 위한 서울시의 온라인 교육 플랫폼 ‘서울런’이 새학년 새학기를 맞아 25일 신규가입을 재개한다고 16일 밝혔다.

서울시는 신규가입 재개와 함께 올해부터 ‘서울런’이 한층 업그레이드 한다. 한부모가정 자녀와 북한이탈주민 청소년도 올해부터 무료로 교육 서비스를 받을 수 있고, 유명 인강을 무료로 들을 수 있는 학습 사이트도 10개로 늘어난다. 서울런을 이용하다 발생하는 불편을 해결해주는 ‘PC 원격지원 서비스’도 도입한다. 1대 1 학습코칭을 해주는 ‘서울런 멘토링’은 전 회원 이용을 목표로 참여를 적극 유도한다.

서울시는 ‘서울런’ 신규가입을 재개하고 올해부터 확대되는 서비스 주요 내용을 소개했다. 지난해 회원가입을 하지 않았거나 올해 초등학교에 입학하는 신입생 등 가입 요건을 충족하는 아동·청소년 누구나 가입할 수 있다. 기존 회원은 원래 아이디 그대로 이용할 수 있다.

올해부터 개선되는 ‘서울런’ 서비스는 ▲가입 대상 확대 ▲학습 사이트 8개→10개 확대 ▲회원가입 등 ‘서울런’ 사이트 이용편의 개선 ▲‘서울런 멘토링’ 전 회원 이용 목표로 서비스 활성화 등이다.

우선 기존 가입 대상을 소득기준에 부합하는 청소년, 학교 밖·다문화 청소년에 더해 올해부터는 법정 한부모가정 자녀와 북한이탈주민 청소년(만 6~24세)까지 확대한다. 또한 ‘서울런’ 회원이 유명 인강을 무료·무제한으로 들을 수 있는 학습 사이트를 기존 8개에서 10개로 늘리고 가입시 선택한 학습 사이트를 중간에 변경할 수 있도록 했다.

‘서울런’ 사이트 이용 편의도 높아진다. 올해 신규 가입자부터 ‘서울런’에 가입할 때 자신이 선택한 학습 사이트에도 동시에 가입이 된다. ‘서울런’ 가입 후 학습 사이트에 또 한 번 가입해야 했던 절차를 개선한 것이다. ‘서울런’을 이용하다가 발생하는 이용자 불편을 최소화하기 위해 올해부터 ‘PC 원격지원 서비스’도 도입한다. 전화 등 상담을 하다가 원격서비스가 필요한 경우 상담사가 이용자 PC에 원격 접속해 문제를 즉시 해결해준다.

아울러 올해부터는 ‘서울런’에 회원 가입할 때 온·오프라인 멘토링을 필수 선택할 수 있도록 시스템을 개편했다. 다만 타 기관의 멘토링을 이용하고 있어 서울런 멘토링 없이 학습 사이트만 이용하고 싶은 경우엔 가입시 멘토링 기관 정보를 입력하면 된다.

‘서울런’ 신규가입 재개와 함께 학습의욕을 고취하고 가입을 독려하기 위한 이벤트도 마련했다. ‘서울런’ 가입자가 학습 사이트를 선택하면 2만원 상당의 교재 쿠폰을 제공한다. 또한 진도율과 접속시간 등이 우수한 학생에게는 교재 쿠폰을 분기별로 제공해 학습 부담을 덜어줄 계획이다.

한편 서울시는 회원가입이나 로그인 없이도 누구나 들을 수 있는 ‘오픈강의’도 올해 확대해서 선보인다. 특히 올해는 진로탐색을 위한 갭이어 프로그램, 기업연계 프로그램 등을 새롭게 제공할 예정이다. 이대현 서울시 평생교육국장은 “지난해 8월 문을 열고 시행착오를 거쳐 완성돼 가고 있는 온라인 학습 사이트 ‘서울런’이 더욱 나아진 모습으로 신규가입을 재개한다”고 설명했다.

