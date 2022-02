[클릭 e종목]"F&F, 중국 소비주 관점 매수 유효"

KB증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] KB증권은 16일 F&F에 대해 투자의견 매수와 목표주가 125만원을 유지했다. 올해도 중국향 매출이 크게 늘어날 것이란 판단에서다.

지난해 4분기 연결 기준 매출액은 5632억원으로 1년 전 대비 63% 증가했다. 영업이익은 153% 성장한 1824억원을 기록했다. 매출 급증에 따른 레버리지 효과로 영업이익률은 11.5%포인트로 개선됐다.

부문별로 MLB 한국의 순수 매출액은 1년 전 대비 76% 성장한 810억원을 기록했고 면세 매출액은 44% 늘어난 730억원을 달성했다. 디스커버리는 온화한 날씨로 인해 영업환경이 우호적이지 않았지만, 매출액 2096억원을 기록해 17% 성장했다. MLB 키즈는 낮은 기저효과와 중국 자회사 향 수출 증가에 힘입어 매출은 64% 늘어난 319억원을 기록했다. 중국 법인은 매출액 1504억원을 기록했는데 오프라인 매출액은 1214억원, 온라인매출은 290억원으로 각각 354%, 76% 증가했다. 박신애 KB증권 연구원은 “중국법인 점포 수가 전 분기 대비 105개 증가했고 온라인 시장에선 광군제 효과가 반영됐다”고 말했다.

올해 연결 매출액은 1조8937억원, 영업이익 5473억원으로 전년동기대비 각각 27%, 29% 성장할 것으로 전망된다. 중국 법인 매출액은 6560억원으로 같은 기간 72% 증가할 것으로 추정된다. 오프라인 매출이 5719억원, 온라인 매출이 1094억원을 나타낼 것으로 예상된다. 디스커버리 매출은 높은 기저에도 불구하고 1년 전 대비 12%의 탄탄한 성장을 이어나갈 것으로 추정된다. MLB 매출액은 순수 내수 2612억원, 면세 3221억원, 키즈 1097억원으로 예측된다.

박신애 연구원은 “강력한 브랜트 파워와 효과적인 디지털 마케팅, 공격적인 해외 확장 전략 등에 기반한 탁월한 실적 모멘텀이 올해도 이어질 것”이라며 “올해 전체 매출에서 MLB와 MLB키즈의 중국향 매출이 차지하는 비중은 52%에 달할 전망으로 ‘중국 소비주’ 관점에서 매수가 유효하다”고 분석했다.

