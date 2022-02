갤럭시S22 예약 첫날…최고 인기는 '울트라 팬텀 블랙'

통신 3사 14일 첫날 신청 결과 뜯어보니

[아시아경제 차민영 기자] 갤럭시S22 시리즈 사전예약 첫날인 지난 14일 전작 시리즈보다 2~4배 많은 신청자가 통신사 창구에 몰렸다. 특히 최고 사양인 S22 울트라 모델 중에서도 팬텀 블랙 색상의 인기가 뜨거웠다.

15일 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 알림 신청 결과를 분석한 결과 이전 S21 시리즈 때보다 2~4배 신청자수가 많았다.

가장 인기가 많은 모델은 S22 울트라다. SK텔레콤의 경우 70%에 달했고, KT는 60%, LG유플러스는 53% 비중을 차지했다. KT의 경우 아이폰13과 비슷한 수준으로 사전신청 수요가 많았다.

울트라 모델의 경우 6.8인치의 대화면과 S펜을 탑재해 갤럭시 노트 시리즈 후속작으로 평가받는다. 작년 Z시리즈 출시로 노트 시리즈가 출시되지 않으면서 대기 수요가 폭발적으로 유입된 것으로 풀이된다.

색상별로는 단연 전통적인 블랙 컬러 지지도가 높았다. LG유플러스에 따르면 울트라 모델을 선택한 고객 중 팬텀 블랙이 33%로 가장 많았고, 그린 24%, 팬텀화이트 23%, 버건디 20% 순으로 뒤를 이었다.

사전예약에 가장 적극적인 고객은 3040대로 나타났다. SK텔레콤에 따르면 전통적인 삼성 플래그십 단말처럼 30~40대 비중이 높았고 20대 비중도 이전보다 높아졌다. 남녀 성비는 6대4로 나타났다.

올해 사전예약 열기는 단말 제품 수요와 더불어 통신사 할인 프로모션 등이 맞물린 결과로 풀이된다. S22 울트라 모델은 ‘갤럭시 노트’의 유산인 S펜을 내장하면서 S시리즈 최초로 S펜을 탑재한 첫 모델이다. 일반형·플러스 모델도 플랫 디자인을 적용하고 크기는 줄여 '작은 플래그십 스마트폰'으로 거듭났다.

이통사들은 다양한 사전예약 혜택을 내걸고 있다. SK텔레콤은 대체불가능토큰(NFT)·멤버십 혜택과 굿즈, 셀럽 팬미팅 이벤트, 메타버스 이프랜드 내 갤S22 팝업스토어 등을 준비했다. KT는 삼성 제품 구매 10만원 쿠폰과 함께 KT 전용 혜택, 네이버플러스멤버십 1년 이용권 또는 지니뮤직 3개월 이용권을 추첨 제공한다. 울트라 구매 시 삼성 제품 구매 15만원 쿠폰과 ‘라미 S펜’을 추첨해 제공한다. LG유플러스의 경우 선택약정 기준에 제휴카드 할인을 더해 '휴대폰 고객 부담금 0'원을 내걸고 홍보하고 있다. 명품과 한정판 운동화도 사은품으로 내걸었다. 중고폰 보상금(최대 56만원)은 SK텔레콤과 KT도 지원한다.

사전 판매 기간은 이달 14~21일 8일간 진행한다. 국내 공식 출시는 25일이다.

