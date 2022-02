1월 서울 민간아파트 3.3㎡당 분양가 3162만원… 전년比 12%↑

[아시아경제 류태민 기자] 지난달 서울 민간아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 3162만원을 넘어선 것으로 나타났다.

15일 주택도시보증공사(HUG)의 '민간아파트 분양가격 동향'에 따르면 지난달 말 기준 서울 아파트의 3.3㎡당 분양가는 3162만600원으로 전년 동기 대비 11.86% 상승했다. 다만 전월(3294만3900원)보다는 4.01% 하락했다.

지난달 전국 민간아파트 3.3㎡당 분양가는 1417만200원으로 지난해 1월보다 9.06% 올랐다. 수도권은 2065만1400원으로 전년 동기보다 6.3% 상승했다. 5대 광역시 및 세종 분양가는 1454만3100원으로 10.17% 상승했다.

HUG가 발표하는 월별 평균 분양가격은 공표 직전 12개월 동안 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장 평균 분양가격을 뜻한다.

지난달 전국에서 신규 분양한 민간아파트 물량은 총 1만5625가구로 전년 동월(8223가구)보다 90% 증가했다. 수도권에서 5984가구, 5대 광역시와 세종시에서 1957가구가 신규 분양됐다. 이를 제외한 기타지방에서는 7684가구가 신규 분양됐다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr