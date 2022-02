[아시아경제 이지은 기자] 미국 뉴욕에서 한국계 여성이 살해된 사건과 관련, 우리 외교부가 뉴욕시에 아시아인 대상 범죄에 대한 우려를 전달한 것으로 알려졌다.

15일 외교부 당국자는 "정병화 주뉴욕총영사가 오는 18일(현지시간) 에드워드 머멀스틴 뉴욕시 국제관계청장을 면담할 계획"이라고 밝혔다.

정 총영사는 면담에서 아시아계 대상 범죄 증가에 대한 우리 동포사회의 우려를 전달하고 뉴욕시 차원의 보다 적극적인 예방 노력을 촉구할 예정이다.

앞서 뉴욕 맨해튼에 거주중인 30대 한국인 여성이 20대 흑인 남성에게 살해되면서 아시아계 증오 범죄 가능성이 제기되고 있다.

