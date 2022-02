메디씽큐, 메드트로닉 주관 챌린지 '톱10' 선정

[아시아경제 박형수 기자] 의료용 증강현실(AR) 웨어러블 업체 메디씽큐가 헬스케어 시장을 선도할 유망기업으로 선정됐다.

메디씽큐는 전세계 의료기기 선도기업 메드트로닉이 개최한 메드트로닉 아태지역 혁신 챌린지(MAIC)에서 '톱 10'에 선정됐다고 15일 밝혔다. 아시아·태평양 지역에서 참가한 총 323개 혁신기업 가운데 유일한 국내 기업이다.

메디씽큐 관계자는 "메드트로닉이 주관한 챌린지에서 국내 기업 가운데 유일하게 톱 10에 들어갔다"며 "의료용 웨어러블 디스플레이 시장의 높은 성장성과 메디씽큐의 우수한 기술력 및 사업성이 좋은 평가를 받았다"고 말했다.

메드트로닉은 심장, 신경 및 척추 질환, 당뇨병 등 70가지 이상의 질환을 치료하는 첨단 의료기기와 솔루션을 제공하는 의료기기 업체다. 뉴욕증권거래소에 상장했고 지난 11일 기준 기업가치가 1385억달러(약 165조원)에 달한다.

MAIC는 메드트로닉이 아태지역의 디지털 헬스케어 분야 스타트업과 함께 다양한 파트너십을 맺고 네트워크 구축, 해외시장 개척, 의료기기 공동 개발 등을 지원하는 챌린지다. 파이널 라운드에 진출하는 상위 5개 업체는 20만달러의 상금을 받는다. 메드트로닉과 협력해 헬스케어 관련 기술 및 사업 증진을 위한 사업 기회를 받는다.

메디씽큐 관계자는 "다음달에 열릴 파이널 라운드에 진출해 메디씽큐의 기술력을 전 세계에 알리겠다"며 "앞으로도 수술 편의성과 효율성을 개선해 헬스케어 시장을 선도할 기업으로 성장할 것"이라고 포부를 밝혔다.

메디씽큐는 자체적인 영상처리 및 무선 송수신 기술을 기반으로 의료용 AR 웨어러블 제품을 개발하고 있다. 수술 과정에서 스마트 글라스를 통해 촬영한 고화질 영상을 의료진이 사용하는 디스플레이 장비에 실시간으로 전송한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr