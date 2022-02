[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 코로나19 하루 확진자가 처음으로 2000명을 넘었다.

15일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 2244명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

하루 확진자 기준인 자정까지 시간이 남은 만큼 총 확진자는 더 늘어날 것으로 보인다.

일일 최다 확진자를 기록한 전날 1608명보다 636명이 더 늘었다.

광주에서는 지난 4일 1244명이 확진 판정을 받은 이후 하루 1000명대를 유지하다가 이날 2000명을 돌파했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr