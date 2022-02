카카오페이증권, 전체 사용자 대상 주식 베타 서비스 공개

[아시아경제 이민지 기자] 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권은 주식 베타 서비스를 전체 사용자에게 공개했다고 14일 밝혔다. 회사는 오는 3월 실시간으로 해외 주식 소수점 매매가 가능한 기능을 탑재해 주식 서비스를 정식 출시할 계획이다.

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권은 기존 MTS와 달리, 전체 투자금과 수익률을 한 눈에 보여주는 ‘내 주식’ 탭을 가장 먼저 배치했다. 수익률에 따라 변화하는 카카오 프렌즈 테마로 친근함과 재미를 더했다.

사용자의 소비 내역과 연령에 기반해 종목 추천 기능도 넣었다. 사용자가 최근 한 달 간 결제를 많이 한 기업 종목과 또래가 많이 산 종목, 투자금 상위 10%, 수익률 상위 10%가 많이 산 종목을 알려준다. 설정해둔 관심 종목도 한 곳에서 볼 수 있다. 관심 있는 종목은 카카오톡으로 지인과 쉽게 공유 가능하다.

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권은 무엇보다 편리하게 이용할 수 있는 UI?UX 구축에 중점을 두었다. 한국 주식과 미국 주식도 별도 탭으로 구분하지 않고 한 화면에 담아 편의성을 높였다. 또 ‘간편주문’을 통해 주식 투자를 처음 시작하는 사용자들의 편의를 높였다. 구매?판매 수량이나 투자 금액만 입력하여 간편하게 매매 신청을 할 수 있는 방식이다. 시장가보다 적은 증거금으로 구매 주문이 가능하며 체결 가격 변동 폭이 작다는 장점이 있다. 또한, 가격을 직접 입력하지 않아도 되기 때문에 지정가 매매보다 빠르게 신청할 수 있다.

해외주식 투자자들의 편의도 높였다. 미국 주식의 호가, 현재가, 체결가 정보 등을 실시간으로 확인할 수 있는 해외 주식 시세 서비스도 무료로 제공하며, 오후 6시부터 정규장 개시까지 ‘프리마켓’도 이용할 수 있다. 투자 종목도 다양하다. 현재 기준 국내 상장된 주식?ETF(상장지수펀드)?ETN(상장지수채권) 전체 종목(3178개)과 미국 상장 주식?ETF?ETN 전체 종목(9479개)에 투자할 수 있다.

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권 김대홍 대표이사는 “일상과 투자를 연결하는 새로운 주식 투자를 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권은 처음부터 다르게 시작했다”며, “사용자에게 초점을 맞춘 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 122,061 전일가 128,500 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 증권의 주식 서비스로 더욱 새로운 투자 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr