경기경제과학원, 중기 재직자 역량 강화…130개 교육과정 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 도내 중소기업 재직자의 역량 강화를 위해 올해 130개 교육 과정을 운영한다.

경과원은 올해 지역산업맞춤형 인력양성사업, 재직자 핵심 직무교육, 기업현장 맞춤교육과 중소기업 최고경영자(CEO)를 위한 '월드클래스 CEO 아카데미' 등 교육과정을 지원한다고 15일 밝혔다.

지역산업맞춤형 인력양성사업 향상교육은 고용노동부 승인 과정으로 ▲기계설계 ▲스마트팩토리 ▲정보통신 ▲가구 등 중소기업 재직자의 직무 수요를 반영해 구성됐다.

재직자 핵심 직무교육은 구매 및 자재, 무역 및 해외, 인사 및 노무, 영업 및 마케팅 등의 분야로 운영된다.

기업현장 맞춤교육은 개별 중소기업의 요구에 맞춰 교육컨설팅 후 기업만을 위한 과정으로 제공되며 기업은 실비수준의 교육비를 부담하면 된다.

월드클래스 CEO 아카데미는 무역기초부터 해외마케팅 실무 등 수출기업 CEO의 글로벌 비즈니스 역량 강화를 위해 마련된 교육으로 지역학, 해외연수 등을 포함하고 있다.

경과원은 최근 확산되고 있는 코로나19 확산 방지를 위해 일부 교육은 줌(ZOOM) 등을 활용한 온라인교육으로 전환했다.

유승경 경과원장은 "앞으로도 경과원은 기업의 수요와 시장 트렌드를 반영한 새로운 교육과정을 발굴하기 위해 노력할 것"이라며 "교육지원을 통해 중소기업의 경쟁력을 강화하고 다양한 지원사업과 연계할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

