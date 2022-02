“면세고객도 백화점 VIP로” 신세계면세점, 신세계百 VIP 멤버십 제휴

[아시아경제 전진영 기자] 신세계면세점이 내국인 마케팅을 강화한다.

신세계면세점은 VIP 회원들을 위해 신세계백화점과의 멤버십 제휴를 맺고 백화점 VIP 대상 혜택을 교차로 제공받을 수 있는 보강된 멤버십 프로그램을 15일 발표했다.

새로운 멤버십 프로그램을 통해 신세계면세점의 VIP 및 BLACK 등급 회원은 신세계백화점 VIP클럽 혜택도 함께 제공받게 된다.

면세점 VIP 회원은 신세계백화점 BLACK 회원의 혜택인 ▲한도 200만원 백화점 세일리지 7% ▲백화점 테이크아웃 카페 멤버스바 또는 멤버스바 더블랙 1일 1회 이용권 ▲무료주차 3시간권을 제공받는다.

면세점 BLACK 회원에게는 백화점 RED 회원 혜택에 해당하는 ▲한도 100만원의 백화점 세일리지 7% ▲멤버스바 월 10회 이용권 ▲무료주차 3시간권이 제공된다. 본 혜택은 2023년 1월말까지 유효하며 신세계백화점 전 지점에 위치한 포인트센터에 방문하여 신청할 수 있다.

면세점 멤버십은 VIP 6000점, 블랙이 4000점 포인트 쌓였을 때 제공된다. 포인트는 구매 금액으로 산정 되며 1달러가 1포인트, 오프라인은 1달러에 2점을 제공한다.

한편, 신세계백화점 VIP 회원에게는 신세계면세점의 VIP 멤버십 혜택이 주어진다.

신세계백화점의 트리니티 및 다이아몬드 회원에게는 신세계면세점 VIP 등급이 적용되며, 분기별로 전 지점에서 사용 가능한 썸머니 증정 이벤트도 진행된다. 백화점 플래티넘, 골드, 블랙 회원은 면세점 BLACK 등급을 부여 받아 역시 다양한 면세점 쇼핑 혜택을 누릴 수 있다.

신세계면세점 멤버십 회원들을 위한 프로그램도 강화됐다.

면세점 VIP 회원은 신세계면세점 온?오프라인 매장에서 제품 구매 시 최대 20% 할인과 함께, 100달러 이상 구매 시 오프라인 전점에서 사용 가능한 썸머니도 분기별 1회 5만원씩 최대 20만원까지 제공받는다. 또한, 신세계면세점 공식 온라인몰에서 마케팅 수신동의를 한 VIP 회원들을 위해서는 상·하반기 각 1회씩 스타벅스 기프티콘을 증정하고, 이외 인천공항 우선 인도 서비스를 제공하는 등 다양한 혜택들이 준비되어 있다.

신세계면세점 관계자는 “이번 멤버십 제휴를 통해 더 많은 고객들에게 양질의 쇼핑 경험을 선사할 것으로 기대한다”며 “신세계면세점은 앞으로도 고객 만족도를 높이기 위해 노력할 계획”이라고 전했다.

한편, 신세계면세점의 VIP 등급은 작년 6월 고지된 2022년 멤버십 등급 유지 정책에 따라 올해까지 연장 운영된다. 본인의 멤버십 등급은 온라인몰 마이페이지 내에서 확인할 수 있다.

