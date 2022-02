"문화 선진국에 이런 면모가"…외신도 주목한 '역대급 비호감 대선'

英 더 타임스, 美 WP 등 혹평 쏟아내

후보 및 가족 둘러싼 논란 상세히 조명

"역사상 가장 역겨운 선거", "추문·말다툼 뿐"

[아시아경제 임주형 기자] 한달이 채 남지 않은 대선을 앞두고 후보와 가족들을 둘러싼 여러 논란이 불거지고 있는 가운데, 해외 유력 매체에서도 "한국의 민주화 역사상 가장 역겨운(distasteful) 선거"라는 비판이 쏟아지고 있다.

영국 매체 '더 타임스'의 일요일판인 '선데이 타임스'는 지난 13일(현지시간) 한국 대선을 두고 "민주화 이후 35년 대선 역사상 가장 역겹다"라며 질타했다.

선데이타임스는 "한국은 케이팝, 오스카상 수상, 드라마 '오징어 게임' 등 전 세계에서 호평을 받은 문화를 수출한 나라"라면서도 "지금 서울에서는 영화 '기생충'보다 더 생생하게 엘리트들의 초라한 모습을 보여주는 쇼가 진행되고 있다"라고 꼬집었다.

대선 후보들을 두고 각종 의혹이 제기되고 있는 상황을 봉준호 감독 영화 '기생충'에 빗대 비판한 것이다. 칸 영화제 황금종려상, 골든글로브 외국어영화상 등을 수상한 기생충은 한국의 빈부격차, 엘리트 계층의 위선적 면모 등을 현란하게 비판한 수작으로 평가받는다.

이 매체는 "후보들의 선거에는 후보 부인들도 끌려들어 갔다"라며 이재명 더불어민주당 후보 부인 김혜경씨의 이른바 '과잉 의전' 논란, 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자인 김건희씨의 '7시간 녹화록' 등을 소개했다.

그러면서 "후보들 본인뿐만 아니라 아내들도 최근의 논란에 대해 사과했다"라며 "중요한 국내외 사안에 대한 토론 대신 부패와 부정, 샤머니즘, 언론인에 대한 위협과 속임수 등이 선거를 집어삼킨 상황"이라고 평가했다.

한편 이번 대선을 두고 쓴소리를 쏟아낸 해외 언론은 더타임스뿐만이 아니다. 앞서 미국 일간 워싱턴포스트(WP) 또한 대선에 대해 "추문과 말다툼, 모욕으로 얼룩지고 있다"라고 혹평한 바 있다.

WP는 지난 8일 "유력 대선 후보인 이재명 후보는 토지 개발 비리 추문에 휩싸였고, 윤석열 후보는 자칭 항문침술사와 연관됐다"라며 후보들과 관련된 의혹을 상세히 조명했다. 또 후보 배우자, 아들 등 가족들을 두고 불거진 논란을 설명하기도 했다.

이 매체는 "한국인은 정치 추문에 낯설지 않다. 박근혜 전 대통령은 2017년 권력 남용 혐의로 탄핵당했고 무속 정치인이 정치에 개입됐다는 의혹도 받았다"라면서도 "다가오는 대선은 '비호감들의 선거'라고 불릴 만큼 새로운 역대 최악에 도달한 상태"라고 지적했다.

그러면서 "이번 한국 대선은 국내로는 소득과 성 불평등을 둘러싼 분쟁이 심화하고, 국외로는 한국의 문화적 영향력이 커지는 가운데 북한, 중국, 미국, 일본과의 관계에서 미래를 형성해야 하는 중요한 선거"라며 "그런데도 두 후보는 실질적인 정책 토론 대신, 탈모 치료 건강보험이나 흡연자 권리 확대 같은 영합만 있다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr