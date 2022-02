정읍시, 소아·청소년 코로나19 백신 접종률 88.4% 돌파

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 소아·청소년에 대한 코로나19 백신접종률이 88.4%를 달성했다.

14일 시에 따르면 정읍지역 12세에서 17세까지 소아·청소년 접종 대상 인원은 5402명이다.

이 중에서 1차 접종을 마친 인원은 지난 13일 기준 총 4913명으로 1차 접종률 90.9%를 기록했다.

소아·청소년 접종 대상 2차 접종까지 접종을 완료한 인원은 총 4775명으로 접종 완료율도 88.4%에 달한다.

시는 소아·청소년 백신 접종률을 높이기 위해 교육청 등 관련 기관에 코로나19 백신접종의 안전성과 효과를 적극적으로 홍보하고 읍·면·동을 통해 소아·청소년 백신접종 홍보 리플렛을 배부하고 있다.

또 코로나19 콜센터를 운영해 사전 예약을 받도록 하고 있으며, 이상 반응을 모니터링하는 한편, 소아·청소년 백신 접종률 향상을 위해 모든 행정력을 집중하고 있다.

시 관계자는 “최근 오미크론으로 인한 코로나19 확진자가 점점 어린 연령층으로 가는 만큼 소아·청소년의 예방접종은 매우 중요한 구간이다”며 “모두의 안전을 위해 대상자는 한 분도 빠짐없이 백신접종에 동참해 달라”고 말했다.

한편 정읍시 전체인구 10만6487명 중 1차 접종률은 92.0%, 2차는 91.0%이며, 3차 추가접종을 마친 시민은 7만3333명으로 접종률 68.9%를 기록하고 있다.

