[아시아경제 지연진 기자] 삼영엠텍 삼영엠텍 054540 | 코스닥 증권정보 현재가 4,140 전일대비 250 등락률 -5.69% 거래량 111,663 전일가 4,390 2022.02.14 13:02 장중(20분지연) 관련기사 삼영엠텍, 작년 당기순손실 105억원…적자전환“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼영엠텍 "50억원 규모의 PDH 밸브소재 공급" close 은 지난해 말 기준 보통주 1주당 70원을 현금배당하기로 결정했다고 14일 공시했다.

배당금총액은 8억여원으로, 시가배당율을 1.58%다. 배당금은 오는 4월8일 지급될 예정이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr