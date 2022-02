교보증권, 중개형 ISA계좌 가입 이벤트 진행

[아시아경제 이정윤 기자] 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,720 전일대비 190 등락률 -2.40% 거래량 24,742 전일가 7,910 2022.02.14 11:27 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-8일교보증권, 지난해 당기순익 1433억원…최대 실적(종합)교보증권, 지난해 영업이익 1855억원…전년 대비 35.8%↑ close 이 중개형 ISA계좌 신규고객 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 4월 말까지 진행되며 중개형 ISA계좌 신규 개설시 다양한 혜택을 제공한다.

신규가입 후 특판RP(만기 90일)를 매수하면 1인 500만원 한도로 연 5%(세전) 수익률을 지급한다. 여기에 중개형 ISA계좌 개설후 일정금액 이상 매매하면 추첨을 통해 상품권도 지급한다.

매매금액이 200만원 이상시 500명에게 5만원권, 1천만원 이상시 100명에게 10만원권, 2천만원 이상시 50명에게 20만원권의 백화점상품권을 증정한다.

또한 이벤트 신청시 스타벅스 아메리카노 교환권과 올해 말까지 할인 수수료를 적용해 국내주식 0.0036396%, ETF/ETN 0.0042087% 혜택도 제공한다.

박성제 교보증권 디지털마케팅부장은 "중개형 ISA는 주식거래 뿐만 아니라 세제 혜택까지 누릴 수 있어 재테크 수단으로 활용가치가 높다"라며 "연 5% 특판RP 혜택과 백화점상품권 행운도 갖길 바란다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr