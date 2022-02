日, 코로나19 신규 확진 7만7450명…6차 유행 정점 넘었나

일본 코로나19 신규 확진자 증가세가 한풀 꺾일 조짐이다.

일본 NHK에 따르면 13일 오후 6시30분 기준 일본에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 7만7450명이다. 전날 6만8462명 대비 8988명 늘었으나 일주일 전인 6일 9만608명에 비해서는 1만3158명 감소했다.

최근 일주일(6~12일) 하루 평균 신규 확진자는 8만7960명으로 직전 일주일(8만9035명) 대비 1.2% 감소했다.

올들어 오미크론 변이 확산으로 일본 내 코로나19 여섯 번째 유행이 시작된 후 일주일 단위 하루 평균 확진자 수가 감소세로 돌아선 것은 처음이다. 지난달부터 급증해 한때 10만명(5일 10만5622명)을 넘었던 하루 확진자 수가 감소 기미를 보임에 따라 여섯 번째 유행의 정점을 지난 것 아니냐는 관측도 나온다.

코로나19 사망자도 지난 10일 164명으로 역대 최다를 기록한 후 감소세로 돌아서 11일 150명, 12일 145명, 13일 137명(오후 6시30분 기준)으로 사흘 연속 줄었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr