"메달 따고 다시 한국 갈 것"…'中 귀화' 린샤오쥔 두고 엇갈리는 여론

[아시아경제 황수미 기자] 중국으로 귀화한 전 한국 쇼트트랙 선수 린샤오쥔(한국명 임효준)을 둘러싼 중국 내 여론이 엇갈리는 모양새다.

앞서 린샤오쥔은 지난 2019년 6월 진천선수촌 웨이트 트레이닝 센터에서 대표팀 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내려 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지의 중징계를 받았다. 이에 2022 베이징 동계올림픽 출전이 불투명해지자 중국으로 귀화했다.

그러나 그는 결국 베이징 동계올림픽에 출전하지 못했다. 한 선수가 국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제 대회 이후 3년이 지나야 한다는 국제올림픽위원회(IOC) 규정 때문이다.

이후 린샤오쥔은 중국에 동화된 모습을 보여주고 있다. 그는 지난 5일 중국 쇼트트랙 선수들이 혼성 계주에서 금메달을 따자 붉은색 점퍼를 입고 엄지손가락을 치켜세운 자신의 모습을 찍어 SNS에 올렸다.

그러면서 중국어로 "중국 쇼트트랙의 첫 금메달을 축하한다"며 "올림픽 건아들에게 갈채를 보내고 응원하자"고 적었다.

또 지난 9일 쇼트트랙 남자 1500m 경기에서 한국 선수 황대헌이 금메달을 획득하자 "내가 돌아오길 기다려. 너희와 어깨를 나란히 하며 싸울 것"이라는 글도 올렸다.

최근에는 중국판 트위터인 웨이보에서 중국 쇼트트랙 선수 출신 한천위와 라이브 방송을 진행하며 "솔직히 중국 여성이 한국 여성보다 더 예쁜 것 같다"고 발언하기도 했다.

중국 내 린샤오쥔에 대한 반응은 대체로 호의적이다. 그의 웨이보 계정에는 이미 83만 명의 팔로워가 그를 응원하고 있다.

반면 그의 귀화가 진심이었는지에 대한 의혹을 제기하는 곳도 있다. 일부 현지 언론은 "린샤오쥔의 중국 귀화 목적은 단순하지 않다. 중국을 대표해 금메달을 따는 것이 그의 가장 큰 목표"라며 "하지만 그가 이후 한국 국적을 회복할 가능성도 있다. 린샤오쥔은 중국 국적을 선택할 때 망설였다"고 전했다.

