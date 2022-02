安측 "단일화에 대한 尹입장 촉구…직접 답할 차례"

홍경희 국민의당 중앙선거대책위원회 대변인 13일 논평 내

사실상 '국민경선' 거부한 국민의힘 입장문에 대한 반응

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보 측은 13일 국민의힘이 '국민경선' 방식 단일화 제안을 사실상 거부한 데 대해 윤석열 국민의힘 대선후보의 입장을 촉구하고 나섰다.

홍경희 국민의당 중앙선거대책위원회 대변인은 이날 논평을 통해 "단일화 제안에 대한 윤 후보의 입장을 촉구한다"며 "윤 후보가 직접 답할 차례"라고 밝혔다.

홍 대변인은 "국민의힘은 후보 개개인의 유불리 같은 선거공학적 계산이 아닌 안 후보의 제안에 대한 진지한 검토와 대승적 수용을 촉구한다"며 "국민의힘 측이 주장하는 단일화 방식은 국민 여론에 반하며 안 후보의 경쟁력을 과소평가하는 오판"이라고 얘기했다.

이는 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인의 입장문에 대한 반응이다. 이 수석대변인은 이날 "안 후보가 '국민경선'이라 지칭해 제안한 방식은, 정권교체를 원하는 국민적 요구에 오히려 역행할 위험을 안고 있다"며 "윤 후보와 안 후보 간 지지율 격차가 큰 상태에서, 정권교체를 바라지 않는 더불어민주당과 이재명 후보의 농간에 넘어가 야권분열책으로 악용될 우려가 크기 때문"이라고 얘기한 바 있다.

