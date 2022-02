속보[아시아경제 이선애 기자] 국민의힘 윤석열 대선 후보는 13일 국민의당 안철수 후보가 '국민 경선 여론조사 방식'의 후보 단일화를 제안한 데 대해 "고민해보겠지만, 아쉬운 점도 있다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 서울 송파구 한 호텔에서 마이크 펜스 전 미국 부통령과 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 "(안 후보가) 정권교체를 위한 대의 차원에서 제안하신 것에 대해서는 긍정적으로 평가를 한다"며 이같이 말했다.

여론조사 방식 단일화 제안에서 아쉬운 점이 무엇이냐는 질문에는 "자세한 답변은 하지 않겠다"고 언급했다.

안 후보와 직접 만날지에 대해서도 "말씀을 다 드렸다"며 언급을 아꼈다.

