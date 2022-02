안철수, 윤석열에 단일화 제안… "적임자는 국민 판단에"(종합)

서울시장 선거 단일화 때 합의 방식 제안

아내 확진 판정 소식에 울먹이는 모습도

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보에게 ‘야권 단일화’를 제안했다. 단일화 방식으로는 '국민 경선 여론조사'를 제안하고 후보를 정한 이후엔 한 팀으로 함께 선거운동을 뛰는 '러닝메이트'로 나설 것을 요구했다.

안 후보는 13일 오전 본인 유튜브를 통해 개최한 특별 기자회견에서 "더 좋은 정권교체를 위해, 구체제 종식과 국민 통합의 길을 가기 위해 야권후보 단일화를 제안한다"며 "제 제안에 대한 윤 후보의 진정성 있는 화답을 기대한다"고 밝혔다.

안 후보는 "더 좋은 정권교체를 위한 후보 단일화는 누가 되는 것 이전에 무엇을 위한 단일화인가가 중요하다. 이번 야권후보 단일화는 미래로 가기 위한 연대이고 연합이어야 한다"며 "정권교체, 정치교체, 시대교체의 비전을 모두 담아내야 하고 그 결과는 압도적인 승리로 귀결돼야 한다"고 강조했다.

단일화는 국민의 선택에 맡겨야 한다고도 주장했다. 안 후보는 "먼저 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동 발표하고 이행할 것을 약속한 후 여론조사 국민경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있다"며 "누가 더 미래를 이끌 적임자인지를 오롯이 국민 판단에 맡기면 경선은 복잡할 일도 시간 끌 일도 없다"고 설명했다.

구체적으로는 지난 4·7 서울시장 재·보궐 선거에서 합의한 방식을 언급했다. 안 후보는 "저는 지난 서울시장 보궐선거에서 모든 조건 수용하기로 결단하며 정권교체 기반을 만든 사람"이라며 "그때 합의한 방식과 문항이 있다. 따라서 단일화 경선 방식을 두고 다시 논점에서 논의할 이유가 없다"고 주장했다. 그러면서 "상식에 기반해 지난 서울시장 보궐선거에서 양당이 합의한 기존 방식을 존중하면 윤 후보 말씀대로 짧은 시간 안에 매듭 지을 수 있다"고 말했다.

한편 안 후보는 이날 배우자인 김미경 서울대 교수가 코로나19 확진 판정을 받자 자신의 PCR(유전자증폭) 검사 결과를 기다리기 위해 부산 지역에서의 전체 일정을 취소했다. 이날 안 후보는 기자회견에서 울먹이는 목소리로 "아내는 기저질환이 있다. 그런데도 제 선거 운동을 돕고 의료봉사를 하다가 이렇게 된 것 같다"며 "고생은 고생대로 하는데 남편으로서 너무 미안한 마음"이라고 김 교수를 언급했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr