정의용-하야시 한일외교, 전격 회담 "미래지향적 관계 강조"

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 히야시 요시마사 일본 외무상과 취임후 첫 한일 외교장관회담을 가졌다.

13일 외교가에 따르면 한·미·일 외교장관회담 참석차 미국 하와이 호놀룰루를 방문 중인 정 장관은 12일(현지시간) 오후 하야시 일본 외무상과 회담을 열고 양국 간 주요 현안에 대한 의견을 교환했다.

이번 회담은 하야시 외무상 취임 후 첫 회담이다.

외교부는 회담 직후 배포한 보도자료에서 “정 장관은 한일 양국이 동북아와 세계의 평화, 번영을 위해 함께 협력해 나가야 할 가장 가까운 이웃국가로, 올바른 역사인식이 미래지향적 한일관계 발전을 위한 근간임을 강조했다”고 밝혔다.

외교부는 이어 “이러한 역사인식은 과거 한일간 대표적 회담·성명·선언에서도 공유돼 온 것임을 지적했다”며 “이러한 맥락에서 정 장관은 강제 징용 및 일본군 위안부 피해자 문제 등과 관련한 정부 입장을 다시 설명하고, 피해자들이 수용할 수 있는 해법을 찾기 위해 외교당국 간 협의를 가속화해 나가자고 했다”고 설명했다.

정 장관은 특히 일본의 사도광산 유네스코 세계유산 등재 추천 결정에 대해 강한 유감과 함께 항의의 뜻을 재차 전달하고, 2015년 일본 근대산업시설 등재 시 일본 스스로 약속한 후속조치부터 충실히 이행할 것을 촉구했다고 외교부는 강조했다.

아울러 일본의 수출규제 조치가 조속한 시일 내 철회돼야 한다는 점을 강조, 우리의 특정 산업을 겨냥해 취해진 일본의 조치가 현재 한미일간 세계 공급망 안전 강화 협의와도 논리적으로 맞지 않는다는 점도 제기한 것으로 알려졌다.

정 장관은 코로나19 사태 이전 수준으로 양국 교류가 정상화되기를 기대한다며 일본의 협조를 요청했다.

외교부는 양 장관이 한반도 평화 프로세스 조기 재가동을 위한 대북 대화의 필요성 및 한일·한미일 협력의 중요성을 재확인하고 앞으로도 긴밀히 협력해 나가기로 했다고 덧붙였다.

양 장관은 양국 관계의 미래지향적 발전을 위해 외교 당국 간 긴밀한 소통을 지속해 나가기로 했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr