울산시, 취약계층 어르신 ‘무료 대상포진 예방접종’ 추진

오는 2월 14일부터 만75세 이상 기초생활수급자 대상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 울산시가 인구보건복지협회 울산지회와 함께 취약계층 대상포진 예방접종 지원 사업을 추진한다.

울산시는 “취약계층 어르신의 예방접종비용 부담 감소와 건강 보호를 위해 2월 14일부터 예산 소진 때까지 인구보건복지협회 울산지회 가족보건의원에서 취약계층 대상포진 예방접종을 시행한다”고 12일 밝혔다.

접종 대상자는 울산시에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 만 75세 이상(1947년 12월 31일 이전 출생자) 기초생활수급자 1265명이다.

신분증과 관련 증명서를 지참하고 인구보건복지협회 울산지회 가족보건의원을 방문하면 무료로 예방접종을 받을 수 있다. 다만 기존 접종자와 예방접종 금기자는 제외된다.

울산시 관계자는 “대상포진 백신은 노년층에게 예방접종을 권장하고 있지만, 의료보험 비급여로 분류돼 경제적인 어려움을 겪고 있는 취약계층이 접종하기에는 어려움이 따른다”며 “고령층 취약계층의 건강관리에 경제적 부담을 덜도록 노력하겠다”고 말했다.

대상포진은 모든 연령에서 발생할 수 있으나 나이가 많아질수록 발병률이 늘고 다양한 합병증을 일으키는 질병이다. 한번 발생하면 잘 치료되지 않기 때문에 예방이 중요하다.

