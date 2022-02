[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 은메달을 딴 최민정 선수에게 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 축전을 보냈다.

문 대통령은 11일 저녁 늦게 SNS를 통해 "이제 활짝 웃기 바란다. 부담이 많았을텐데 잘 이겨내줘서 고맙다"고 최 선수를 격려했다.

문 대통령은 "평창에 이은 2연속 메달의 쾌거여서 기쁨과 자부심이 두 배로 커졌다"며 "'쇼트트랙 하면 역시 한국'이라는 사실을 최정상의 기량과 투지로 보여주어 기쁘다"고 말했다.

