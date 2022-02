이재명 "대장동, 尹이 배임 부정부패 설계"

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 윤석열 국민의힘 대선후보에게 "대장동은 박영수 특검 딸이 돈 받고, 곽상도 의원 아들이 돈을 받고, 윤 후보 아버지가 집을 팔았다"며 "그쪽(윤 후보)이 배임 부정부패를 설계한 것"이라고 말했다.

