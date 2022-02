'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세

[아시아경제 지연진 기자]11일 국내 증시는 미국 물가 급등에 따른 통화긴축 우려로 하락세를 보이고 있다. 다만 유가증권시장에서 외국인이 사흘 연속 순매수 랠리를 이어가면서 개인 투자심리가 살아나 낙폭을 축소하는 모습이다.

코스피 지수는 이날 오후 1시30분 기준 전일대비 13.83포인트(0.50%) 하락한 2758.10으로 거래되고 있다. 1% 넘게 하락 출발한 지수는 기관의 매도 공세로 장 중 2730선까지 밀렸지만, 장 초반 외국인의 매수세를 확인한 개인들의 사들이면서 낙폭이 줄었다.

이 시간 기관은 2782억원 어치를 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 하지만 개인은 1449억원, 외국인은 1243억원 상당을 순매수하며 방어 중이다. 외국인은 지난 9일부터 사흘 연속 코스피 시장에서 순매수 중이다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 증시가 높은 소비자물가지수에 따른 연준의 공격적인 통화정책 우려가 높아지며 하락한 점은 한국 증시에 부담"이라면서도 "외국인 수급이 지수의 방향성을 결정할 것"이라고 말했다.

코스닥 지수는 10.13포인트(0.13%) 내린 885.55%를 가리키고 있다. 외국인이 1295억원 상당을 순매도했고, 기관도 798억원 어치 팔고있다. 개인은 2021억원 순매수 중이다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 4,700 등락률 +5.38% 거래량 6,200,159 전일가 87,300 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 역대 최고실적·주주환원 정책에 상승세 전환넵튠, 메타버스 게임업체 '해긴'에 300억원 유증 결정카카오, 4Q 영업익 1085억…전년比 27.5% ↓ close 가 전날 자사주 매입 등 주주환원 정책을 발표하며 오후 들어 5.96% 급등하며 코스피 시가총액 상위 종목 중에서 가장 가파른 오름세를 기록 중이다. 외국인 매수가 집중된 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 2,000 등락률 +1.54% 거래량 4,917,945 전일가 129,500 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들SK하이닉스, 17일부터 수시채용 원서 접수미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 close 는 1.54% 올랐고, 삼성전자(-0.27%) 하락폭이 줄었다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 476,000 전일대비 1,500 등락률 +0.32% 거래량 1,159,489 전일가 474,500 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 close (0..74%)은 나흘만에 반등에 성공했다.

미국 물가지표 부담으로 인플레이션 방어주도 상승세를 보이고 있다. 포스코(4.11%)를 비롯한 철강주와 금융주가 강세다. 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 2,400 등락률 +4.94% 거래량 2,567,740 전일가 48,600 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 하나금융지주, 올해 순이익 증가 전망…목표주가 상향하나금융그룹, 순이익 3조5800억… 지주사 출범 이후 첫 3兆 돌파(상보)하나금융그룹, 작년 4Q 순이익 8546억…연간 이익 3兆 돌파(1보) close 는 이날 저평가된 은행주라는 분석이 나오며 5% 넘게 급등하고 있다.

다만 최근 실적 쇼크를 공개한 게임주는 가파른 하락세다. 유가증권시장에서 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 39,000 등락률 -13.13% 거래량 1,045,305 전일가 297,000 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]크래프톤, 실적 악화에 장 초반 12% 급락[클릭 e종목]크래프톤 뉴스테이트 부진 치명적…투자의견 하향[특징주] 크래프톤, NFT 사업 추진기대감에 4%↑ close 이 12% 넘게 빠졌고, 코스닥에서도 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 97,700 전일대비 8,900 등락률 -8.35% 거래량 3,441,370 전일가 106,600 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다 close 가 전날 하한가에 급접한데 이어 이날도 7% 넘게 떨어지고 있다.

코스닥 2차 전지 부품주는 희비가 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 336,800 전일대비 17,800 등락률 +5.58% 거래량 547,508 전일가 319,000 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개에코프로비엠, 지난해 4분기 영업이익 286.5억원…전년대비 99%↑에코프로비엠, 지난해 영업이익 1162억원…전년대비 112.2%↑ close 은 7.5% 상승 중인 반면, 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 178,700 전일대비 9,100 등락률 -4.85% 거래량 558,498 전일가 187,800 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 close 는 4% 넘는 낙폭을 기록 중이다.

이 밖에도 태양금속 태양금속 004100 | 코스피 증권정보 현재가 1,700 전일대비 390 등락률 +29.77% 거래량 2,904,028 전일가 1,310 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정정부 프로젝트!! 국내 ‘중화항체’ 형성! 백신 대장株 close 이 테슬라 납품소식에 상한가를 기록했고, 에이디칩스 에이디칩스 054630 | 코스닥 증권정보 현재가 465 전일대비 199 등락률 -29.97% 거래량 9,206,236 전일가 664 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 에이디칩스, 관리종목 지정 우려에 장 초반 하한가드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!에이디칩스, 포천 신공장 내달 착공…"비용 절감으로 수익성 강화" close 와 리더스코스메틱 리더스코스메틱 016100 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 905 등락률 -29.92% 거래량 899,426 전일가 3,025 2022.02.11 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]4년연속 적자 리더스코스메틱, 관리종목 우려에 하한가 리더스코스메틱, 김진상 대표 선임…공동대표 체제 전환리더스코스메틱, 플럼코트 추축물 화장품 특허권 취득 close 은 관리종목 지정 예고로 가격제한선(30%)까지 떨어졌다. 김연진 유진투자증권 연구원은 "시장의 우선적 관심은 3월 미국 공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인상 여부인데 당장 미국의 2월 소비자물가는 높아진 에너지 가격과 인건비 상승 등 물가 상승세가 크게 둔화되기는 어려워 보인다"며 "3월 FOMC에서는 금리 인상이 불가피하며, 회의 전까지 인상 폭에 대한 논란이 지속될 것"이라고 전망했다.

