[포토] 경리 '통통 튀는 매력'

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 경리가 각선미를 과시했다.

경리는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "파이팅"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속에서 그는 미니 스커트에 독특한 디자인의 니삭스를 신고 계단에 앉아있다.

경리는 JTBC 드라마 '언더커버' 이후 차기작을 준비중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr