국민의힘 "尹선대본이 댓글조작 공모?… 與 가짜뉴스 생산 중단하라"

"'드루킹' 민주당의 내로남불"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 '댓글 조작 공모'를 이유로 국민의힘 선거대책본부와 남성연대를 고발한 더불어민주당을 향해 "가짜뉴스"라고 반박했다.

이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 11일 논평을 통해 "민주당은 피고발인들이 윤석열 국민의힘 대선후보의 당선을 조직적으로 지원하기 위해 선대본 유사기관을 설립했다고 주장했으나, 이는 명백한 허위 사실"이라고 밝혔다.

전날 민주당은 불법적 선거운동 유사기관 설치금지 위반, 포털사이트 컴퓨터 등 장애 업무방해 혐의로 서울중앙지검에 국민의힘 선대본과 남성단체인 '신남성단체'를 고발했다고 밝혔다. 민주당은 고발장에서 "피고발인들은 윤 후보의 당선을 조직적으로 지원하기 위해 신남성연대를 설립해 '언론정화팀'이라는 이른바 댓글부대팀을 운영하는 등 선대본 유사기관을 설립했다"고 주장했다.

이 대변인은 민주당이 국민의힘 선대본과 해당 단체의 공모 가능성을 근거 없이 주장하고 있다고 비판했다. 그는 "민주당은 국민의힘 선대본 관계자가 포함된 단체메시지방을 언급하며 참가자들이 상호 공모했을 가능성이 높다는 일방적 주장을 할 뿐, 어떤 점이 왜 문제되는 것인지에 대한 명확한 자료나 설명을 내놓지 못하고 있다"며 "뉴스 기사에 좌표를 찍고 조직적으로 한 사람이 많은 댓글을 달고 여론을 허위로 호도해 온 것은 민주당이 아닌가"라고 지적했다.

이어 "그럼에도 민주당은 아무런 근거도 없이 국민의힘과 외부 단체의 명예를 훼손함은 물론, 정상적인 온라인 활동까지도 모함하고 겁박하고 있다"며 "과거 '프로그램'을 이용해 불법 댓글조작을 자행했던 '드루킹' 민주당이 이런 주장을 하는 것이야말로 위선이자 내로남불이 아닌가"라고 했다.

이 대변인은 "민주당은 허위사실로 국민의힘 관계자를 음해하며 가짜뉴스를 생산하는 행태를 즉각 중단하길 바란다"며 법적 조치를 예고했다.

