[특징주] CJ ENM, 부진한 실적에 6% ↓

[아시아경제 권재희 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,100 전일대비 10,200 등락률 -7.71% 거래량 142,315 전일가 132,300 2022.02.11 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] CJ ENM, 단기적 수익성 둔화…목표주가 하향국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 "호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복 close 이 시장 기대치를 밑도는 실적으로 11일 유가증권 시장에서 6%대 하락하고 있다.

이날 오전 9시 45분 현재 CJ ENM은 전 거래일 대비 6.12% 하락한 12만4200원에 거래 중이다.

CJ ENM의 지난해 4분기 영업이익은 296억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 66.3% 하락한 수준이다. 매출과 순이익은 각각 9950억원, 189억원이다.

이현지 유진투자증권 연구원은 "CJ ENM의 실적이 시장 기대치를 크게 하회하면서 시장에 실망감을 안겼다"며 "미디어 영업손실만 약 93억원으로 200억원에 달하는 인센티브 지급, 티빙 오리지널 제작비 증가 등 일회성 비용이 증가한 것이 부진한 실적에 영향을 줬다"고 분석했다.

CJ ENM의 기대에 못미치는 실적에 증권업계는 줄줄이 목표주가를 하향했다. 유진투자증권은 종전 22만원에서 18만원, 한화투자증권은 기존 23만원에서 15만원, 메리츠증권은 22만원에서 19만원으로 하향제시했다.

이기훈 하나금융투자 연구원은 "제2 신설 스튜디오 설립, 글로벌 콘텐츠 제작에 따른 자본 조달 등 CJ ENM의 이같은 발표들이 주주 가치 훼손 없이 가능한지 아직 불확실하다"며 "미디어부문의 큰 폭의 감익이 예상되면서 반등 트리거를 찾기 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.

