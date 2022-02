허위 신고 혐의

[아시아경제 장세희 기자]구본성 전 아워홈 부회장이 동생인 구지은 부회장 측 임원을 허위 신고한 혐의로 검찰에 송치됐다.

11일 경찰에 따르면, 서울 강남경찰서는 구 전 부회장을 무고 혐의로 검찰에 기소의견 송치했다.

구 전 부회장은 작년 6월 'A씨가 강서구 아워홈 본사 건물 내에서 여성 직원을 감금 및 성폭행하고 있다'며 허위 신고한 혐의를 받고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr