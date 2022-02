스타벅스, 국내 첫 골프장 내 매장 ‘여주자유CC점’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스코리아는 경기도 여주시 가남읍 자유그린길 69에 위치한 자유컨트리클럽 내에 ‘여주자유CC점’을 11일 연다고 밝혔다.

여주자유CC점은 국내 최초로 골프장 내에 위치한 스타벅스 매장으로 골프 라운딩 중 휴식시간에 이용하던 기존 그늘집 공간을 새롭게 리모델링해 오픈했다. 102.54m² 규모(31평)로 내부에 20개, 외부 테라스에 16개의 좌석이 마련돼 있다. 매장 운영 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다.

카페 아메리카노, 카페 라떼 등 17종의 스타벅스 인기 제조 음료와 유기농 오렌지 100%(591ml), 스타 루비 자몽 스위트(591ml) 등 2종의 대용량 RTD제품 등 총 19종의 음료를 판매한다. 단 여주자유CC점에서 판매하는 음료는 리필이 적용되지 않는다.

또한 라운딩 중간에 여주자유CC점에서 간단한 식사와 간식을 즐길 수 있도록 샌드위치와 케이크, 패키지 푸드 등 총 35종의 스타벅스 푸드를 판매한다.

특히 라운딩 진행 시 스타벅스 경험을 지속할 수 있도록 스타벅스 로고가 삽입된 볼파우치와 볼마커로 구성된 스타벅스 버디 미니 파우치를 여주자유CC점 전용 MD로 출시하며, 최근 더북한강R점 오픈을 기념해 소개한 펫전용 패밀리 가방세트도 한정 판매한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr