“아메리카노와 환상의 궁합”…GS25, 디저트 6종 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 원두커피 카페25 아메리카노와 잘 어울리는 디저트를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번에 출시하는 상품은 버터스콘, 브라우니와플, 치즈맛붓세, 딸기맛붓세, 이즈니버터휘낭시에, 무화과호두휘낭시에 등 브레디크 6종이다.

GS25에 따르면 지난달 오전 6시부터 10시의 카페25 아메리카노의 매출 구성비가 38.2%로 하루 중 가장 높게 나타났다. 이에 커피를 마시면서 가볍게 식사까지 즐길 수 있도록 디저트 상품을 기획했다.

GS25는 이달 오전 6시부터 10시 사이에 카페25 아메리카노와 브레디크 전상품을 함께 구매하는 고객들에게 1000원을 할인하는 ‘아침이오’ 행사를 진행한다.

GS리테일 관계자는 “GS25의 전통적 편의점 아침 식사로 사랑 받고 있는 주먹밥과 김밥 외에도 어디서든 간편하게 웨스턴 스타일의 아침 식사를 즐길 수 있도록 뉴노멀 트렌드를 선도하고자 한다”고 말했다.

