"인생을 함께할 사람…여러분이 생각하는 그 사람 맞아요"

배우 손예진과 현빈이 결혼한다. 손예진은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제 남은 인생을 함께할 사람이 생겼어요. 여러분이 생각하는 그 사람이 맞아요"라고 밝혔다. 주인공은 배우 현빈이다. 두 사람은 2018년 영화 '협상'에 함께 출연하며 교제하기 시작했다고 전해진다. 2019년 드라마 '사랑의 불시착'에서 또 한 번 호흡을 맞춘 이들은 지난해 1월 교제 사실을 인정했다. 손예진은 "함께 있는 것만으로도 참 따뜻하고 든든한 사람"이라며 "우리의 인연을 운명으로 만들어준 우리를 둘러싼 모든 것에 감사드려요"라고 썼다. 이어 팬들에게 감사를 표하며 "우리가 함께 만들어갈 미래를 축복해주세요"라고 적었다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr