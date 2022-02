코로나19 확산세가 이어진 10일 서울 시내 한 약국에 ‘코로나 재택치료 대비 가정 상비약’ 상품이 판매되고 있다. 오미크론 변이 확산으로 확진자가 하루 수만명씩 속출하자 방역당국은 감염 취약층에 치료 역량을 집중하는 체계로 대응방식을 전환했다. 재택치료자 중 60세 이상 연령층과 면역저하자, 50대 기저질환자 등을 제외한 확진자는 의료기관의 정기적인 모니터링을 받지 않는다. 또 해열제, 산소포화도 측정기 등이 포함된 재택치료 키트도 지급되지 않는다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.