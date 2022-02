목포시, 정부 공모사업 맞춤형 능동대응

전문가 전략 특강 통해 시 공무원들 정부 예산 이해 넓혀

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 지역발전의 마중물역할이 되는 정부공모사업 도전에 역량강화 및 맞춤형 대응을 하겠다고 10일 밝혔다.

최근 중앙부처 예산 공모사업들이 목적을 두고 내리는 과거 하향식에서 지자체가 직접 제안하고 공통주제에 맞게 계획하는 상향식 채택으로 변경됐다.

이에 따라 공모사업을 준비하기 위해서는 정부의 정책 목표와 추구하는 기대효과를 정확히 이해하고, 이에 따른 치밀한 전략 수립이 중요해지고 있다.

시는 공모사업을 목포 발전의 지렛대로 삼기 위해 전략적으로 대응해왔고, 높은 선정률을 거뒀다. 문화도시 지정(2021년, 최대 2백억원), 한국섬진흥원 유치(2021년), 대한민국 4대 관광거점도시 지정(2020년, 최대 1000억원), 제1회 섬의 날 기념행사 유치(2019년) 등이 대표적이다.

또 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발사업(2020년, 451억원), 친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증 사업(2021년, 415억원) 등 친환경선박 육성을 위한 종잣돈도 마련했다.

이 밖에 달리도와 외달도(이상 2019년, 134억원), 율도(2020년, 123억원), 고하도(2021년, 123억원) 등 관내 모든 유인도서가 어촌뉴딜300사업 대상지역으로 선정됐다.

최근 3년간 목포시 공모사업 현황을 살펴보면 2019년에는 51건 292억 4300만원, 2020년에는 69건 1384억 200만원, 2021년은 52건 753억 4600만원이다. 2021년은 기존 공모사업에 대한 시비 부담에 따라 선택과 집중으로 공모사업에 대응했다.

시는 올해도 역량을 강화해 목포 발전에 꼭 필요한 공모사업에 도전할 계획이다.

이를 위해 지난 9일 (사)한국공공자치연구원 이기헌 원장을 초청해 공모 관련 부서장, 팀장, 주무관 등을 대상으로 ‘2022년도 정부 공모사업 맞춤형 대응전략 공유를 위한 전문가 특강’을 진행했다.

공직자들은 이번 특강을 통해 탄소중립시책, 지역균형발전 4대 사업, 국민안전 프로젝트, 인구소멸대응 전략사업, 기후변화 대책 관련 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 또는 지역연계 협력사업 발굴 등 정부가 역점적으로 추진하는 정책에 대한 이해를 높였다.

또 지역성을 살린 기획 공모 대응 방법, 공모사업 선정 주요 요인, 부서간 협업체계, 타당성 있는 사업계획서 작성법 등을 공유했다.

시는 이번 특강을 계기로 앞으로 지역균형뉴딜, 탄소중립, 지방소멸 대응, 지역균형발전 등에 대한 사업 발굴에 힘쓸 예정이다.

시 관계자는 “정부 예산과 공모사업에 대한 이해를 높이고, 전략적으로 접근해 올해도 지역성을 살린 공모사업 선정에 전력을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr