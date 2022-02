[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지방조달청은 10일 한국공기산업진흥회 회원사들을 대상으로 혁신조달정책 설명회를 개최하고 혁신조달제도와 혁신시제품 지정 세부절차에 대해 설명했다.

한국공기산업진흥회는 전국 100여 개의 에어가전 기업들을 회원사로 두고 있으며, 기업협력 체계를 구축하여 각 기업들이 보유한 기술역량을 모아 신제품을 개발하고 기업들의 수출지원 및 판로확대를 위해 노력하고 있다.

이날 참석한 기업들의 혁신제품에 대한 이해와 관심이 높아 설명회는 순조롭게 진행되었으며, 혁신시제품 지정 세부절차에 대한 질의와 응답이 활발하게 이뤄졌다.

광주지방조달청은 독창적이고 혁신적인 기술개발 제품들이 공공조달 시장에 진출할 수 있도록, 관내 유망 중소·벤처기업과 각 수요기관을 대상으로 혁신제품에 대한 홍보를 더욱 강화할 계획이다.

