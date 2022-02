KT&G, 지난해 영업익 1조3195억… 전년比 10.4%↓

매출은 2년 연속 매출 5조원대

[아시아경제 구은모 기자] KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 500 등락률 +0.64% 거래량 275,610 전일가 78,700 2022.02.10 13:50 장중(20분지연) 관련기사 "뮤지션과 상생" KT&G, 공연 대관료 지원 프로그램 진행KT&G, 한정판 '릴 하이브리드 2.0 수향 에디션' 출시…9만9000원[클릭 e종목] “KT&G, 수익성 중심 성장 이어갈 것” close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 1조3195억원으로 전년보다 10.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출은 5조2284억원으로 3.4% 늘었고, 순이익은 9900억원으로 15.5% 줄었다. 매출은 역대 최대치로, 전년에 이어 2년 연속 5조원대를 기록했다.

지난해 4분기 영업이익은 2649억원으로 전년 동기보다 24.5% 줄었다. 매출과 순이익은 각각 1조2천475억원과 1115억원으로 2.3%, 63.7% 각각 감소했다.

KT&G는 "국내외 궐련형 전자담배 성장 등에 힘입어 매출은 늘었으나 수출 담배 및 부동산 분양이익 감소, KGC인삼공사 등 국내 연결법인의 이익 축소 등으로 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

KT&G는 "지난해 국내 궐련 담배 판매량은 411억개비로 전년 대비 1.3% 줄었고 해외담배 판매량(해외법인+수출)은 388억개비로 7.4% 감소했다"고 소개했다.

KT&G는 그러나 "지난해 코로나19가 확산하는 어려운 상황에서도 약 20개국을 신규 개척해 총 진출국은 120여개국에 이른다"며 "물류 경색이 완화될 경우 궐련담배 수출도 점차 회복할 것"이라고 덧붙였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr