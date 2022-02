[올림픽] 황대헌·이준서·박장혁, 쇼트트랙 1500ｍ 준결승 진출(종합)

[아시아경제 서믿음 기자] 쇼트트랙 남자 대표팀 황대헌(강원도청), 이준서(한국체대), 박장혁(스포츠토토)이 남자 1500m 준결승에 진출했다.

황대헌은 9일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결승 3조에서 2분14초910의 기록했다. 조 1위를 차지해 각 조 1~3위 선수에게 주는 준결승 직행 티켓을 획득했다.

레이스 초반 3위에 자리 잡았던 황대헌은 결승선을 4바퀴 남기고 아웃코스를 노려 2위를 차지했다. 이후 2바퀴를 남기고 다시 아웃코스로 나와 선두 자리를 꿰찼다.

황대헌은 마지막 바퀴에서 2위와 거리를 벌리며 여유롭게 1위로 결승선을 통과했다.

이준서도 2조에서 2분18초630의 기록으로 1위를 차지했다.

그는 6명의 선수 중 5위로 레이스를 시작했지만, 결승선을 8바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 1위 자리를 꿰찼다.

계속 선두 자리를 지킨 이준서는 별다른 위기 없이 1위로 결승선을 통과했다.

4조에서는 박장혁이 2분12초116의 기록으로 샤를 아믈랭(캐나다), 애딜 할리아흐메토프조(카자흐스탄)에 이어 조 3위를 차지했다.

남자 1500m는 준준결승 6개 조 1~3위 선수와 나머지 선수 중 가장 좋은 기록을 낸 3명의 선수가 준결승에 진출한다.

