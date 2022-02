정보통신기획평가원, 6G·메타버스·지능형 반도체에 1조5810억 투자

[아시아경제 임혜선 기자] 정보통신기획평가원(IITP)이 올해 5세대(5G) 이동통신·6G, 양자, 메타버스, 지능형 반도체 등에 1조5810억원을 투자한다. 지난해(1조3956억원)보다 13.3% 늘어난 규모다.

IITP는 기술개발(R&D)에 처음으로 1조원이 넘는 1조618억원의 예산을 책정했다. 인재양성과 기반조성 및 사업회에 각각 2931억원, 2261억원을 투입한다.

전성배 IITP 원장은 9일 서울 중구 프레스센터에서 열린 신년 기자간담회에서 "디지털 전환과 기술 패권, 글로벌 공급망에 대응하기 위한 정보통신기술 중요성 커지고 있다"면서 "“6G, 위성, 우주 기술 등 미래 성장을 위한 핵심기술 개발과 인재양성에 집중할 것”이라고 말했다.

먼저 메타버스, 차세대 인공지능(AI), PIM 반도체, 6G 등 미래 정보통신기술(ICT) 선점을 위한 핵심 기술개발에 집중한다. 동시에 ICT 공급망, 기술·산업 동향·분석 등의 정책지원 기능과 중장기·대형 R&D 등 신규사업 추진 및 과제 기획체계를 강화해 나갈 예정이다. ICT 자체 에너지 효율화 지원 등 탄소중립 연구개발(R&D)과 치안·국민안전·복지증진 등 ICT를 활용한 공공·사회문제 해결 지원도 확대해 추진된다.

미래를 대비하기 위한 디지털 혁신인재 확보에도 지원을 확대할 예정이다. 메타버스 전문대학원, 기업멤버십 SW캠프 등 신규사업을 비롯해 국내 인재난 완화를 위한 다양한 프로그램을 시행한다.

AI혁신허브, 대학ICT연구센터 등을 확대해 유망 ICT분야 석박사급 인력을 양성하고, 기업과의 연계를 강화한 산업 맞춤형 교육과 기업-지역대학 협력 과정도 늘릴 예정이다. 또한 이노베이션 아카데미, SW중심대학 확대 등을 통해 SW 특화인재 확보에도 주력한다.

국내 기업의 혁신성장과 경쟁력 강화를 돕는다. 리빙랩·바우처 등 기술 사업화를 지원하고, 디지털 오픈랩·비대면 물리보안 서비스 플랫폼 등 최신 ICT분야 연구현장에서 요구되는 인프라를 함께 제공할 예정이다.

전성배 원장은 "AI, 메타버스 등 미래 ICT 전략 분야 선점을 위한 ICT R&D 지원 확대와 ICT 생태계 조력자라는 마음으로 현장 소통을 강화하겠다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr