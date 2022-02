중국의 대만 침공 우려 등 의제로 다룰 전망

[아시아경제 심나영 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관이 이른바 '쿼드'(Quad·미국·인도·호주·일본) 외무장관 회담을 위해 9일 호주 멜버른에 도착했다.

이날 AP·AFP통신에 따르면 블링컨 장관의 이번 방문에서 인도태평양지역에 대한 중국의 영향력 확대를 반드시 저지하겠다는 미국의 강력한 의지가 드러난다는 평가가 나온다.

블링컨 장관은 "현재 우크라이나 문제에 대한 대응을 최우선하고 있다"면서도 "중동이나 최근 동유럽에서도 강력한 위기가 부각되고 있지만, 중국에 대한 대응 문제도 여전히 살아 있다"고 밝혔다.

이번 회의에서는 중국의 대만 침공 우려 등 인도태평양지역의 안보 관련 문제가 최우선 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 최근 강화되는 중국과 러시아의 협력 관계도 논의 대상이 될 거라는 전망도 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr