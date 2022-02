권영진 대구시장, 일부 국회의원 정치적 이익 계산 … TK 미래 맞바꿔

정치인들의 개인적 이익 앞세워 "대구·경북 미래 망칠려는 어처구니 없는 처사"

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 권영진 대구시장이 “최근 일부 국회의원들이 군위군의 대구시 편입 법안을 가로막고 있다”며 만약 “통합신공항 건설에 문제가 생긴다면, 시·도민들로부터 반드시 지탄을 받게 될 것”이라고 목소리 높였다.

권시장은 9일 영상으로 진행된 확대간부 회의에서 “대구·경북 통합신공항 건설이 심각한 도전에 직면하고 있다”며, “군위군의 대구시 편입은 대구·경북 시·도민들의 합의에 기반해 정치권에서 철석같이 약속한 것을 우리 모두가 반드시 지켜내야 한다”고 말했다.

최근 이런 비판은 자신의 정치적 이익을 앞세운 김형동 국민의 힘(안동예천) 의원과 경북의 일부 국회의원들의 군위군 대구 편입을 반대하면서 문제가 제기됐다.

김의원은 지난 합의문 당시 군위-의성 통합신공항 이전지 결정에 본인의 서명과 함께 “군위군의 크고 대단한 결단에 감사를 표한다”며 “공동 건설 결정을 위한 합의 사항에 적극 지원을 아끼지 않겠다”며 입장문까지 낸터라 입장이 더욱 난처하게 됐다.

권시장은 통합신공항 이전 법안 반대 의견을 두고 “일부 정치인의 행태는 정치적 신의를 저버리는 것이며, 대구경북 공동체 전체의 이익과 미래보다는 자신의 이익만을 염두해 두고 대구·경북의 미래를 망치는 어처구니 없는 처사이다”라며 강하게 불만을 표출했다.

비장한 각오로 임한 권시장은 “군위군의 대구시 편입 법안 통과를 위해 긴박하고, 절박한 마음으로 당 지도부와 의원들을 만나 설득과 호소해 나가겠다”며 “대구·경북 시도민들이 간절한 마음으로 힘과 지혜를 모아주실 것을 부탁 드린다”고 말했다.

이를 계기로 대구·경북지역 국회의원들은 10일 국회에서 만나 이 문제를 다시 논의할 것으로 알려졌다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr