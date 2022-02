"완전히 미친 짓" 베이징 올림픽 판정 논란에 일본·헝가리 등 5개국도 반발

한국 선수단, 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제소 결정

스키점프도 무더기 실격에 5개국 반발

[아시아경제 강주희 기자] 2022 베이징 동계올림픽 한국 선수단이 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 우리나라 선수들이 실격 판정을 받은 것과 관련해 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제소할 예정이다.

윤홍근 한국 선수단장은 8일 중국 베이징 메인미디어센터(MMC)에서 긴급 기자회견을 열고 "이런 부당한 일이 다시는 벌어지지 않도록 국제올림픽위원회(IOC)에 강력하게 요청할 계획"이라며 "IOC 위원인 이기흥 대한체육회장과 유승민 IOC 선수위원을 통해 바흐 위원장과 즉석 면담을 요청해놨다"고 밝혔다. 윤 단장은 또 "CAS에 곧장 제소할 것"이라고도 했다.

중국의 편파 판정 논란에 분노한 건 한국뿐만이 아니다. 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1위로 결승선을 통과하고도 실격 판정으로 금메달을 놓친 헝가리도 판정에 강한 불만을 드러냈다. 앞서 헝가리 선수 샤오린 산도르 류는 중국 선수 런쯔웨이를 제치고 1위로 골인했으나, 비디오 판독 결과 페널티를 받으며 실격처리됐다.

헝가리 매체 머저르 넴제트는 "샤오린이 이겼지만, 비디오 판독 이후 실격 판정을 받았다"며 "경기 과정에서 약간의 충돌이 있었지만 상호 책임으로 보였고 판정은 분명히 논쟁의 여지가 있다"고 보도했다. 헝가리 선수단은 이번 판정에 대해 즉시 국제빙상경기연맹(ISU)에 이의를 제기했으나, ISU는 이를 받아들이지 않았다.

일본에서도 스키점프 혼성 단체전에 출전한 다카나시 사라가 유니폼이 헐렁하다는 이유로 실격 처리되면서 판정에 대한 비난이 크게 일었다. 교도통신은 "유니폼 규정 위반으로 실격자가 속출하는 파란이 벌어졌다"며 "다카나시 사라는 좋은 활약을 펼치고도 메달 획득에 실패했다"고 보도했다.

스키점프에서 다카나시와 같은 이유로 실격자가 나온 독일과 노르웨이, 오스트리아도 강하게 반발했다. 슈테판 호른가허 독일 대표팀 감독은 한 언론과 인터뷰에서 "완전히 미친 짓"이라며 "우리는 실격 판정에 대해 아무런 설명도 할 수 없었다"고 항의했다.

노르웨이 선수 실예옵세트는 "심판들이 완전히 다른 방식으로 유니폼을 측정했고 새로운 방법을 사용했다"며 "우리가 전에 해왔던 것과는 다른 방식으로 서 있으라는 말을 들었다"고 전했다. 오스트리아 선수 마누엘 페트너 역시 "나는 무엇이 허용되고 무엇이 허용되지 않는지 알고 있다는 것을 분명히 하고 싶다"며 이번 판정에 의문을 드러냈다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr