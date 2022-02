WHO "저소득 국가의 코로나19 대응에 19조원 지원 필요"

백신 6억회분, 진단기기 7억개 구입에 필요

1억2000만명 치료할수 있어

[아시아경제 심나영 기자] 세계보건기구(WHO)가 저소득 국가의 코로나19 대응 지원을 위해 160억 달러(약19조원)가 더 필요하다고 강조했다.

9일 외신에 따르면 WHO는 "이 금액이 코로나19 백신 6억회분과 진단 기기 7억 개를 구입하고, 1억2000만명의 환자를 치료하는 데 필요하다"며 "이 금액의 92%를 유럽연합(EU) 회원국과 주요 20개국(G20)에서 분담해주기를 기대한다"고 밝혔다.

코로나19가 세계 경제에 미치는 영향을 고려할 때 160억 달러는 감당할 만한 금액이라는 것이다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "과학은 우리에게 코로나19에 대응할 도구들을 줬다"며 "그것들을 세계적으로 공유한다면 우리는 올해 코로나19가 초래한 국제적 보건 비상사태를 종식할 수 있다"고 말했다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr