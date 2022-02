하나투어, ‘건강하고 행복한’ 경상남도 웰니스 여행상품 선봬

나폴리농원·하늘호수 등 경남 6개 웰니스 관광지 소개

[아시아경제 김희윤 기자] 하나투어(대표 송미선)는 국내 건강여행 활성화 프로젝트의 일환으로 경상남도 웰니스 여행 기획전을 진행한다고 9일 밝혔다.

경상남도에서 즐길 수 있는 다양한 웰니스 여행상품을 모은 기획전은 하나투어와 경남관광재단, 경상남도가 함께한다.

함양 개평한옥마을, 통영 나폴리농원, 산청 동의보감촌, 거창 하늘호수, 합천 해인사, 거제 한화리조트 벨버디어 등 경상남도 6개 지역의 웰니스 관광지를 한데 모아 소개한다.

오는 21일까지 진행되는 기획전은 ▲숙박과 입장권을 결합한 티켓텔 ▲당일로 다녀올 수 있는 버스투어 ▲숙박이 포함된 버스투어 등의 여행상품으로 구성됐다.

‘티켓텔 산청 2일’은 산청 한방가족호텔에서 숙박하는 티켓텔 여행상품이다. 한국관광공사 추천 웰니스 시설인 동의보감촌에서 지리산 풍경을 바라보며 여유롭게 즐기는 한방차와 따뜻한 족욕을 체험할 수 있다. 가격은 9만9000원부터다.

‘거창 당일여행’은 천연화장품 만들기, 서변 정보화마을 딸기농장에서 딸기따기 체험 등을 즐길 수 있는 여행상품이다. 이 상품은 당일 일정의 버스투어로 서울·수도권과 대전, 광주, 대구, 부산 등 전국 각지에서 출발한다. 가격은 2만9900원부터다.

하나투어는 기획전을 기념해 9일 오후 8시 자사 라이브커머스 하나LIVE에서 '통영 웰니스패키지' 상품을 평소 대비 반값 수준인 10만 9000원에 판매한다.

이 상품은 금호 통영 마리나리조트 오션뷰와 2인 조식, 그리고 '통영 스카이라인 루지' 또는 '통영 케이블카' 탑승권 2매도 포함됐다. 또한, 방송 중 예약자 선착순 100명에게 통영 나폴리농원 입장권 2매, 경남지역상품권 2만 원권 1매, 리조트에서 이용할 수 있는 사우나 2인권 등 다양한 혜택을 제공한다.

