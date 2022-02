위메이드, 창사 이래 최대 실적…지난해 영업이익 3260억원

[아시아경제 이승진 기자] 위메이드가 지난해 창사 이래 최대 실적을 기록했다.

위메이드는 연결 기준 지난해 매출액이 전년 대비 344% 증가한 5610억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 영업이익은 3260억원, 당기순이익 4852억원을 각각 달성하며 역대 최대 실적을 달성했다.

지난해 4분기 매출액은 약 3524억원, 영업이익은 약 2540억원, 당기순이익 약 4250억원으로 잠정 집계됐다.

지난해 4분기 매출은 '미르4' 글로벌 매출 온기 반영 효과 및 위믹스 유동화 매출 반영 등으로 전년 동기 대비 656% 큰 폭으로 상승했다. 영업이익과 당기순이익도 전년 동기 대비 흑자전환을 기록했다. 위메이드는 2021년 성과를 바탕으로 주주이익 환원 정책 차원에서 주당 650원의 배당금을 결정했다.

2022년 위메이드는 ▲위믹스 플랫폼 100개 게임 온보딩 ▲블록체인 DeFi(탈중앙화 금융) 서비스의 확대 ▲블록체인 및 메타버스 기업 전략적 투자 등 사업 확대를 지속할 전망이다.

위메이드는 위믹스 분기 보고서 공지와 위믹스 소각 계획을 공개했다. 위믹스 생태계의 성장과 발전에 대한 보상 차원에서 위믹스 가격이 200달러에 도달할 때까지 매 10달러 상승할 때마다 총 발행물량의 1%를 소각할 계획이다.

즉, 누적적으로는 총 발행 물량의 20%를 소각한다. 지금까지 위믹스 가격이 24달러가 최고가였던 점을 고려, 가까운 시일 내에 총 발행물량의 2%를 소각할 방침이다.

위메이드맥스의 2021년 연간 매출액은 약 355억원. 영업이익 약 4억원을 기록했다. 4분기 실적은 전분기 대비 23% 증가한 약 94억원, 영업이익은 약 6억원으로 흑자전환했다.

위메이드맥스는 지난해 11월 '미르4' 개발사 위메이드넥스트를 자회사로 편입, 게임 개발 역량 및 인수합병(M&A)플랫폼으로서의 경쟁력을 강화했다. 계열사 라이트컨은 SF 전략 시뮬레이션 게임 '라이즈 오브 스타즈'을 위믹스에 온보드해 1분기 글로벌 서비스를 앞두고 있다.

장현국 위메이드 대표는 “지난해 글로벌 블록체인 플랫폼 위믹스와 '미르4'의 큰 성공을 바탕으로 창사 이래 최대의 매출을 달성했다”며 “지금은 거대한 흐름의 극초기단계로, 위메이드는 상상할 수 있는 모든 일을 적극적으로 추진하고 실행하는데 역량을 집중하겠다”고 말했다.

