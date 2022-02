[아시아경제 이명환 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 300 등락률 +0.60% 거래량 346,084 전일가 49,800 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 '인베스터데이'서 드러난 만도의 경쟁력…뚜렷한 중장기 성장전략[클릭 e종목]"만도, 2030년까지 매출 4조 달성 목표 순항"[클릭 e종목]만도, 자율주행 본격 추진…박스권 갇힌 수익성↑ close 가 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 165.7% 증가한 2356억8200만원으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6조1474억원으로 10.5% 늘었다. 당기순이익은 1960억2700만원으로 전년 대비 1314.2% 증가했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr