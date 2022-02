아모레퍼시픽, 지난해 영업이익 3562억원…전년 比 136.4%↑

[아시아경제 문혜원 기자] 아모레퍼시픽이 온라인 매출 비중 증가 등에 힘입어 지난해 영업이익이 전년대비 136.4% 증가했다.

아모레퍼시픽그룹은 지난해 5조3261억원의 매출과 3562억원의 영업이익을 기록했다고 9일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 8.0%, 영업이익은 136.4% 늘었다.

이같은 영업이익의 확대는 지난해 온라인 매출 비중 증가와 사업 체질 개선의 효과 덕분으로 아모레퍼시픽은 분석했다.

국내의 경우 온라인과 면세 채널이 전체 매출 성장세를 주도했다. 해외 시장에서는 럭셔리 브랜드 믹스 개선 및 매장 효율화로 인해 영업이익이 개선됐다. 주요 자회사들은 디지털 마케팅을 강화하며 온라인 채널에서의 매출 성장세를 이어나갔다. 지난해 그룹 전체의 화장품 부문 매출은 4조9237억원으로 집계됐다.

주력 계열사인 아모레퍼시픽은 전년 동기대비 9.7% 증가한 4조8631억원의 매출을 달성했다. 영업이익은 140.1% 늘어난 3434억원을 기록했다.

아모레퍼시픽 국내 사업은 13.6% 증가한 3조757억원의 매출과 156.1% 증가한 3000억원의 영업이익을 나타냈다. 온라인 매출이 약 40% 성장하고 면세 채널에서 선전하며 전체 매출이 증가했다. 채널 믹스 및 전통 채널 영업이익의 개선으로 인해 전체 영업이익이 156%나 높아졌다. 럭셔리 브랜드는 온라인 채널의 성장이 전체 실적을 견인했다.

해외 사업은 3.3% 성장한 1조8023억원의 매출과 190.4% 성장한 518억원의 영업이익을 거뒀다. 아모레퍼시픽은 럭셔리 브랜드의 약진과 오프라인 매장의 효율화 덕분으로 분석했다. 북미와 유럽 시장에서도 브랜드와 채널을 다변화하며 눈에 띄는 매출 성장세를 나타냈다.

특히 중국에서는 자음생 등 고가 라인을 육성하고 e커머스 채널에서 선전한 설화수가 약 50% 매출이 증가하며 두각을 나타냈다. 다만 기타 아시아 지역에서는 코로나19로 인한 매장 휴점 및 단축 영업의 여파로 전반적인 매출 하락세를 보였다. 북미에선 온-오프라인 판매 채널이 확장되며 큰 폭의 매출 성장을 이뤄냈다. 라네즈와 이니스프리가 아마존에 입점하는 등 온라인 채널이 성장세를 이끌었다. 유럽에서는 브랜드 및 채널 다변화로 전체 매출이 성장했다.

