'성남FC 후원금 수사 갈등' 박하영 차장검사, 내일 퇴임식

[아시아경제 김형민 기자] '성남FC 후원금' 사건 수사를 놓고 박은정 성남지청장(50·사법연수원 29기)과 갈등을 빚다가 사표를 낸 박하영 차장검사(48·31기)가 10일 명예퇴임식을 하고 검찰을 떠난다.

9일 법조계에 따르면 수원지검 성남지청은 오는 10일 오전 11시 소회의실에서 박 차장검사의 명예퇴임식을 연다.

퇴임식엔 코로나19 상황 등을 고려해 주요 간부 등 소수만 참석할 것으로 알려졌다. 박 지청장도 기관장인 만큼 관례에 따라 퇴임식에 참석할 예정이다.

박 차장검사는 지난달 25일 검찰 내부망에 "생각했던 것에 비해 조금 일찍 떠나게 됐다. 더 근무할 수 있는 다른 방도를 찾으려 노력해봤지만, 이리저리 생각해보고 대응도 해봤지만 달리 방법이 없었다"며 사직 글을 올렸다.

박 차장검사는 수사팀과 성남FC 후원금 사건을 들여다보다 박 지청장에게 재수사 혹은 보완수사 요구가 필요하다고 수차례 건의했으나 받아들여지지 않자 사의를 표한 것으로 알려졌다.

이에 김오수 검찰총장은 수원지검에 수사 무마 의혹에 대한 경위 조사를 지시했다. 이와 별개로 수원지검은 지난 7일 성남지청에 보완 수사 지휘를 내렸다. 성남지청은 이어 전날 사건을 처음 수사한 분당경찰서에 보완 수사를 요구했다.

