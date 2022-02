아모레퍼시픽,지난해 영업익 3434억…전년 대비 140% 증가

[아시아경제 이명환 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 6,000 등락률 +3.80% 거래량 226,308 전일가 158,000 2022.02.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓[클릭 e종목] “아모레퍼시픽, 목표주가 20% 하향 조정” close 은 지난해 영업이익이 3433억5780만원으로 전년 대비 140.1% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 9.7% 증가한 4조8631억2849만원으로 집계됐다. 당기순이익은 1808억5769만원으로 727% 늘었다.

아모레퍼시픽 관계자는 "국내외 매출 성장과 사업체질 개선으로 수익성이 확대돼 영업이익이 증가했다"고 설명했다.

