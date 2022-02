속보[아시아경제 김대현 기자] 부산고법 형사2부(부장판사 오현규)는 9일 오후 강제추행 등 혐의로 기소된 오거돈 전 부산시장의 항소심에서 1심과 마찬가지로 징역 3년을 선고했다.

